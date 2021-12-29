Подведены итоги председательства России в Арктическом совете в 2021 году

В рамках председательства России в Арктическом совете в 2021 году прошло 32 мероприятия, оператором которых выступает фонд «Росконгресс».

«Арктический совет — это площадка, на которой можно советоваться и вырабатывать общие позиции. Это значимая платформа для международного сотрудничества в высоких широтах, укрепления взаимодействия по ряду позиций», — заявил зампред правительства России, полпред президента в ДФО, председатель оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете Юрий Трутнев.

По его словам, всего состоится более 100 мероприятий, в том числе по повышению благосостояния населения Арктики, по молодёжной политике, по вопросам экологии и адаптации к последствиям изменения климата, по обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона.

Со своей стороны, советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков отметил, что российское председательство направлено на сохранение мира, стабильности и конструктивного взаимодействия в Арктике, а также сбалансированного продвижения устойчивого развития региона в социальном, экономическом и природоохранном измерениях.

«Уверен, что достижение этих целей возможно только через развитие партнёрства с арктическими странами, в том числе в рамках Арктического совета как ключевого формата», — сказал Кобяков.

В ходе заседаний совета и его рабочих органов удалось обсудить модальности совместной работы по реализации поручений министров иностранных дел, отражённых в Рейкьявикской декларации Арктического совета, а также шаги для достижения приоритетных целей Стратегического плана до 2023 года.

1—2 декабря в Салехарде в гибридном формате прошло пленарное заседание совета. Представители восьми стран — членов совета и шести организаций коренных народов Арктики — постоянных участников совета, а также представители рабочих органов совета и наблюдатели рассмотрели вопросы сотрудничества между коренными народами Арктики и арктическими регионами, обсудили устойчивое социально-экономическое развитие Арктики и возможности для укрепления сотрудничества молодёжи региона.

Следующее пленарное заседание состоится в мае 2022 года в Архангельске.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области зарегистрировали двух новых резидентов Арктической зоны.