Сенатор Менендес допустил, что часть санкций США против России могут ввести «авансом»
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«Некоторые санкции могут быть применены авансом», — заявил Менендес в эфире телеканала CNN.
По его словам, санкции, которые «сокрушат экономику России», будут введены в случае эскалации на Украине.
Менендес добавил, что проект санкций в отношении России находится «на финишной прямой».
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что угрозы США о санкциях в отношении России и их возможное введение будут эквивалентны разрыву отношений.
В декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.
В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.