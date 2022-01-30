Сенатор Менендес допустил, что часть санкций США против России могут ввести «авансом»

Глава международного комитета сената США Роберт Менендес не исключил, что часть санкций, которые готовятся в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины, может быть введена «авансом».

«Некоторые санкции могут быть применены авансом», — заявил Менендес в эфире телеканала CNN.

По его словам, санкции, которые «сокрушат экономику России», будут введены в случае эскалации на Украине.

Менендес добавил, что проект санкций в отношении России находится «на финишной прямой».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что угрозы США о санкциях в отношении России и их возможное введение будут эквивалентны разрыву отношений.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.