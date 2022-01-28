Лавров: введение США новых санкций против России будет эквивалентно разрыву отношений

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Угрозы США о санкциях против России и их возможное введение будет эквивалентно разрыву отношений, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров: введение США новых санкций против России будет эквивалентно разрыву отношений
  • AP

«Что касается угроз введения санкций. Американцам сказано было, в том числе в контактах президентов, что тот пакет, о котором сейчас упоминается, который сопровождается полным отключением тех финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, он будет эквивалентен разрыву отношений», — заявил Лавров в интервью радиостанциям «Спутник», «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что американская администрация не хотела бы вводить против России санкции в связи с украинским кризисом, однако готова к таким мерам в случае провала дипломатического урегулирования.

Высокопоставленный представитель администрации США в ходе телефонного брифинга отметил, что американская сторона готовит одновременное, а не поэтапное введение санкций в отношении России в случае эскалации вокруг Украины.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что лидеры Великобритании и ряда других стран НАТО согласились, что в случае «вторжения» на Украину против России следует ввести беспрецедентный пакет санкций.

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