Аналитик Блохин прокомментировал позицию стран НАТО по санкциям против России

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что лидеры Великобритании и ряда других стран НАТО согласились, что в случае «вторжения» на Украину против России следует ввести беспрецедентный пакет санкций.

По словам Блохина, в списке подобных санкций вряд ли присутствует возможность отключения России от SWIFT.

По его мнению, для Вашингтона «опаснее» всего «Северный поток — 2».

«Задача вот этого нагнетания — застопорить ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2». США это выгодно, они в этом заинтересованы. Предпринимают подобные действия, чтобы на фоне вот этой истерики, связанной с Украиной, консолидировать союзников, демонизировать Россию», — пояснил эксперт.

Ранее лидеры Великобритании и ряда других стран НАТО согласились, что в случае «вторжения» на Украину против России следует ввести беспрецедентный пакет санкций.

В ходе переговоров стороны «решили продолжать тесную координацию любых таких ответных действий».