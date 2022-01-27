Госдеп: США не хотели бы вводить против России санкции по Украине, но готовы к этому

Американская администрация не хотела бы вводить против России санкции в связи с украинским кризисом, однако готова к таким мерам в случае провала дипломатического урегулирования, заявил в эфире CNN официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

«Мы говорим о беспрецедентных экономических санкциях... Это не то, чего мы хотим, однако мы вместе с нашими союзниками, партнёрами многое вложили в этот ответ, чтобы обеспечить свою готовность», — цитирует его РИА Новости.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США в ходе телефонного брифинга заявил, что американская сторона готовит одновременное, а не поэтапное введение санкций в отношении России в случае эскалации вокруг Украины.

Замглавы российского МИД Александр Грушко считает, что угрозы новых санкций со стороны Запада не имеют отношения к реальной политике.