Госдеп: США не хотели бы вводить против России санкции по Украине, но готовы к этому

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Американская администрация не хотела бы вводить против России санкции в связи с украинским кризисом, однако готова к таким мерам в случае провала дипломатического урегулирования, заявил в эфире CNN официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.
Госдеп: США не хотели бы вводить против России санкции по Украине, но готовы к этому
  • AP
  • © Patrick Semansky

«Мы говорим о беспрецедентных экономических санкциях... Это не то, чего мы хотим, однако мы вместе с нашими союзниками, партнёрами многое вложили в этот ответ, чтобы обеспечить свою готовность», — цитирует его РИА Новости.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США в ходе телефонного брифинга заявил, что американская сторона готовит одновременное, а не поэтапное введение санкций в отношении России в случае эскалации вокруг Украины.

Замглавы российского МИД Александр Грушко считает, что угрозы новых санкций со стороны Запада не имеют отношения к реальной политике.

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