В ЕС 31 января вступит в силу единый порядок надзора за клиническими испытаниями лекарств

В Евросоюзе с 31 января вступает в силу единый порядок надзора за клиническими испытаниями лекарственных препаратов, заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидис.

«Новый регламент создаст основу для более гибкого процесса утверждения клинических испытаний, который сблизит государства-члены в этой области», — цитирует её Интарфакс.

По словам Кириакидис, гармонизация соответствующей системы является шагом, который приблизит страны ЕС к созданию союза здравоохранения. Он должен обеспечить самые высокие стандарты безопасности для участников испытаний и повысит прозрачность информации.

Консорциум BioNTech/Pfizer ранее начал клинические испытания вакцины-кандидата против штамма коронавируса «омикрон» на лицах от 18 до 55 лет.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса находится на критическом этапе, у мира есть инструменты для завершения этой острой фазы.