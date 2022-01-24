Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о критическом этапе пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса находится на критическом этапе, у мира есть инструменты для завершения этой острой фазы, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Пандемия COVID-19 продолжается уже третий год, и мы находимся на критическом этапе. Мы должны работать вместе, чтобы довести острую фазу этой пандемии до конца», — приводит РИА Новости слова Гебрейесуса на брифинге.

Он отметил, что есть все инструменты для того, чтобы положить конец острой фазе пандемии.

«Но мы должны использовать их справедливо и разумно», — добавил глава ВОЗ.

Ранее Гебрейесус заявил, что в мире созданы идеальные условия для появления новых штаммов коронавируса.