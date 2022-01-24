Глава ВОЗ Гебрейесус: в мире созданы идеальные условия для новых штаммов коронавируса

Сегодня в мире созданы идеальные условия для появления новых штаммов коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Существуют различные сценарии развития пандемии и того, как может завершиться острая фаза. Но опасно полагать, что «омикрон» будет последним штаммом, который завершит пандемию. Напротив, на глобальном уровне созданы идеальные условия для появления новых вариантов. Потенциал появления более заразных и более смертоносных штаммов остаётся крайне высоким», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове допустила, что в мире могут появиться новые варианты коронавируса, которые будут более заразными, чем «омикрон».

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».