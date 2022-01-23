В ВОЗ допустили возможность появления штаммов коронавируса заразнее, чем «омикрон»

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Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что в мире могут появиться варианты коронавируса, которые будут более заразными, чем штамм «омикрон».
В ВОЗ допустили возможность появления штаммов коронавируса заразнее, чем «омикрон»
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Об этом она сказала, выступая в транслировавшейся ВОЗ в соцсетях программе «Наука за пять минут».

«Чем больше циркулирует этот вирус, тем больше у него возможностей изменяться... «Омикрон» не будет последним вариантом, который мы будем обсуждать, и весьма реальна возможность появления в будущем вариантов, вызывающих обеспокоенность», — цитирует её ТАСС.

Специалист добавила, что пока ничего неизвестно о свойствах новых штаммов коронавируса, но, «несомненно, они будут более заразными». По её словам, это связано с тем, что новым вариантам необходимо будет превзойти существующие штаммы.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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