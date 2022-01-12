Онищенко рассказал об отличительных особенностях штамма «омикрон»

Короткая ссылка
Врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал об отличительных особенностях штамма «омикрон».
Онищенко рассказал об отличительных особенностях штамма «омикрон»
  • AP
  • © Seth Wenig

«Появился новый вариант генетической модификации штамма «омикрон». Его отличительная черта — высокая контагиозность, то есть заразность. Он более активно и легко передаётся от одного человека к другому», — заявил он в беседе с kp.ru.

Как отметил эксперт, штамм проявляется быстро, тотально и легко, и у тех, кто инфицирован «омикроном», реже возникают осложнения на лёгких.

«Он дислоцируется в верхних дыхательных путях, что проявляется насморками, заложенностью носа и так далее», — пояснил Онищенко.

Он призвал граждан вакцинироваться, нормально питаться, принимать витамины, а также внимательно следить за здоровьем близких.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить