Врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал об отличительных особенностях штамма «омикрон».

«Появился новый вариант генетической модификации штамма «омикрон». Его отличительная черта — высокая контагиозность, то есть заразность. Он более активно и легко передаётся от одного человека к другому», — заявил он в беседе с kp.ru.

Как отметил эксперт, штамм проявляется быстро, тотально и легко, и у тех, кто инфицирован «омикроном», реже возникают осложнения на лёгких.

«Он дислоцируется в верхних дыхательных путях, что проявляется насморками, заложенностью носа и так далее», — пояснил Онищенко.

Он призвал граждан вакцинироваться, нормально питаться, принимать витамины, а также внимательно следить за здоровьем близких.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».