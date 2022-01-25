Консорциум BioNTech/Pfizer начал клинические испытания вакцины от «омикрона»

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Консорциум BioNTech/Pfizer начали клинические испытания вакцины-кандидата против штамма коронавируса «омикрон» на лицах от 18 до 55 лет.
Консорциум BioNTech/Pfizer начал клинические испытания вакцины от «омикрона»
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Об этом говорится в пресс-релизе BioNTech.

«Pfizer и BioNTech сегодня объявили о начале клинического изучения для оценки безопасности, переносимости и иммуногенности основанной на «омикроне» вакцины-кандидата среди здоровых взрослых от 18 до 55 лет», — говорится в сообщении.

В ходе исследования будут созданы разные группы для сравнения различным схем введения уже применяемой вакцины Pfizer/BioNTech и вакцины против «омикрона».

В испытаниях принимают участие до 1420 человек, разделённых на три группы. 

Ранее сообщалось, что стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование препарата Pfizer для вакцинации детей от коронавируса в возрасте 5—11 лет.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса находится на критическом этапе, у мира есть инструменты для завершения этой острой фазы.

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