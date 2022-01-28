Глава Пентагона Остин считает, что у России есть возможность «захватить города» Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что у России есть возможность «захвата городов и значительных территорий» Украины. При этом в американском военном ведомстве не считают, что российские власти приняли окончательное решение использовать вооружённые силы.

«Мы не считаем, что президент Путин принял окончательное решение использовать свои вооружённые силы против Украины. Сейчас у него, несомненно, есть такая возможность. И в его распоряжении есть множество вариантов, включая захват городов и значительных территорий, но также, конечно, действия или провокационные политические акты, такие как признание отколовшихся территорий», — цитирует Ллойда ТАСС.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал ошибкой информационное нагнетание Белым домом ситуации вокруг «российской угрозы» у границ Украины.

По его словам, США постоянно обостряют эту тему, вследствие чего это вызывает «мощную реакцию в мире».

25 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не согласилась с оценками Киева, что эскалации ситуации вокруг Украины ожидать не приходится. По её словам, никто не может «прочитать мысли президента России Владимира Путина».

При этом министр обороны Украины Алексей Резников призвал не паниковать из-за «возможной эскалации на границе страны». По его словам, подтверждений этому нет.

Также глава СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России, поскольку передвижение войск на границе фиксируется давно.

В Кремле неоднократно подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.