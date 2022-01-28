Байден и глава ЕК фон дер Ляйен выступили за «энергетическую безопасность Украины»

Президент США Джо Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выпустили совместное заявление, в котором выступили за обеспечение энергетической безопасности Европы и Украины, а также за интеграцию Украины в европейские рынки газа и электроэнергии.

«Мы вместе привержены энергетической безопасности и устойчивости Европы, а также ускорению глобального перехода к экологически чистой энергии. Мы также разделяем цель обеспечить энергетическую безопасность Украины и постепенную интеграцию Украины с рынками газа и электроэнергии ЕС», — говорится в заявлении, которое опубликовал Белый дом.

Также в заявлении утверждается, что США и Евросоюз совместно работают над «достаточными и своевременными» поставками природного газа в ЕС из различных источников по всему миру.

Как утверждается, такая работа ведётся, чтобы избежать перебоев с поставками, «в том числе тех, которые могут возникнуть в результате дальнейшего российского вторжения на Украину».

Ранее в Белом доме заявили, что США ищут альтернативные источники природного газа для Европы в разных регионах мира на случай «прекращения поставок из России».

Вместе с тем в правительстве Германии заявили, что у Берлина нет сведений о том, что Россия каким-либо образом не выполняет договорённости по поставкам газа.

В свою очередь, замгоссекретаря США Виктория Нуланд пригрозила России тем, что в случае «вторжения на Украину» газопровод «Северный поток — 2» будет остановлен.

В Кремле неоднократно подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.