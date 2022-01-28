Профессор Ерёмина назвала нагнетанием ситуации угрозы главы МИД Франции по блокировке СП-2

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Дарья Ускова
Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в беседе с RT прокомментировала заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о том, что подготовленные Европой санкции против России подразумевают блокировку «Северного потока — 2».
Профессор Ерёмина назвала нагнетанием ситуации угрозы главы МИД Франции по блокировке СП-2
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«Я думаю, что это не реальная угроза... Это общее нагнетание ситуации, позиция, которую, скорее всего, продавливают «зелёные» силы в Европейском союзе и Соединённых Штатах Америки», — сообщила эксперт.

По её мнению, остановка проекта «Северный поток — 2» в действительности невозможна, поскольку в случае сворачивания проекта европейские государства понесут большой ущерб.

«С другой стороны, мы понимаем, что США всегда готовы принести в жертву Европу, ЕС. Это же их экономический конкурент. Чем хуже там будет с энергетикой, тем больше будет возможностей у США упрочить свои позиции», — рассказала Ерёмина.

Ранее глава МИД Франции заявил, что разработанные Европой санкции против России подразумевают блокировку «Северного потока — 2».

По его словам, это одна из мер, призванных показать Москве, что конфликт на Украине несёт для России серьёзные риски.

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