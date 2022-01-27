Аналитик Пикин раскритиковал заявление главы МИД ФРГ о возможных санкциях против СП-2
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Пикин подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину.
Аналитик заявил, что подобные заявления стоит расценивать как «как некий дипломатический баттл».
Он отметил, что западные страны придумывают обвинения в адрес России, чтобы потом, как пояснил эксперт, «героически её покарать».
«Это всё фантастика на уровне придумок тех политиков, которые в это играют. Мы в это играть не хотим, поэтому все эти санкции — это всё выдумки», — заключил собеседник RT.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о том, что в санкции Евросоюза, которые он готовит в отношении России на случай «агрессии» против Украины, может войти газопровод «Северный поток — 2».
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT выразил мнение, что возможные санкции против «Северного потока — 2», о которых рассуждают в МИД Германии, ударят в первую очередь по экономике Европы и самой ФРГ.