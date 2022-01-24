Посол России в ФРГ прокомментировал ситуацию с высказыванием Шёнбаха о Крыме

Посол России в Германии Сергей Нечаев прокомментировал ситуацию с высказыванием главнокомандующего ВМС Германии Кай-Ахима Шёнбаха относительно принадлежности Крыма России.

«Если я правильно понимаю, речь шла о личном мнении господина Шёнбаха, в частности о том, что президент России заслуживает уважения и разговора на равных, а также что Крым «ушёл» из Украины навсегда и никогда туда не вернётся. Мне трудно судить, почему эти совершенно очевидные вещи вызвали такую бурю эмоций. Далёк от мысли, что в Германии становится проблематичным выражать свою точку зрения, даже сугубо личную», — цитирует Нечаева РИА Новости.

Ранее Шёнбах во время выступления в Индии заявил, что Крым больше никогда не станет частью Украины, а также выразил сомнение, что Украина станет членом НАТО.

Позднее он объяснил, что это было его частное мнение, и подал в отставку.

В Минобороны ФРГ заявили, что не разделяют мнение Шёнбаха о Крыме.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.