Сенатор Цеков назвал возмутительными действия НАТО в Восточной Европе

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT сообщение НАТО о том, что страны альянса увеличивают военное присутствие в Восточной Европе.

«Это возмутительные действия, возмутительные решения. В контексте того диалога, который идёт сейчас, они предпринимают какие-то шаги, которые никак не способствуют разрядке, никак не способствуют миру и согласию», — подчеркнул Цеков.

По его мнению, это «близорукая, очень неправильная политика».

Ранее стало известно, что страны НАТО направляют дополнительные силы в Восточную Европу.

Депутат Шхагошев назвал в беседе с RT цель увеличения присутствия НАТО в Восточной Европе.