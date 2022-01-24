Депутат Шхагошев назвал цель увеличения присутствия НАТО в Восточной Европе

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в беседе с RT сообщение НАТО о том, что страны альянса увеличивают военное присутствие в Восточной Европе.

Депутат отметил, что таким образом страны НАТО подталкивают украинского лидера Владимира Зеленского к реализации «националистических планов», которые, по мнению Шхагошева, заключаются в силовом наступлении на Донбасс.

При этом парламентарий выразил мнение, что у западных стран «духу не хватит» прямо вмешиваться в ситуацию, поскольку для них главная цель — «подталкивание» Киева.

«Действия НАТО — это в классическом варианте называется «нагнетание ситуации», — подчеркнул собеседник RT.

Он добавил, что мировое сообщество активно наблюдает за происходящими процессами и что многие «не на стороне НАТО».

Ранее стало известно, что страны НАТО направляют дополнительные силы в Восточную Европу.