Депутат Шхагошев назвал цель увеличения присутствия НАТО в Восточной Европе

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в беседе с RT сообщение НАТО о том, что страны альянса увеличивают военное присутствие в Восточной Европе.
Депутат Шхагошев назвал цель увеличения присутствия НАТО в Восточной Европе
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Депутат отметил, что таким образом страны НАТО подталкивают украинского лидера Владимира Зеленского к реализации «националистических планов», которые, по мнению Шхагошева, заключаются в силовом наступлении на Донбасс.

При этом парламентарий выразил мнение, что у западных стран «духу не хватит» прямо вмешиваться в ситуацию, поскольку для них главная цель — «подталкивание» Киева.

«Действия НАТО — это в классическом варианте называется «нагнетание ситуации», — подчеркнул собеседник RT.

Он добавил, что мировое сообщество активно наблюдает за происходящими процессами и что многие «не на стороне НАТО». 

Ранее стало известно, что страны НАТО направляют дополнительные силы в Восточную Европу.

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