Депутат Шхагошев назвал цель увеличения присутствия НАТО в Восточной Европе
- Legion-Media
Депутат отметил, что таким образом страны НАТО подталкивают украинского лидера Владимира Зеленского к реализации «националистических планов», которые, по мнению Шхагошева, заключаются в силовом наступлении на Донбасс.
При этом парламентарий выразил мнение, что у западных стран «духу не хватит» прямо вмешиваться в ситуацию, поскольку для них главная цель — «подталкивание» Киева.
«Действия НАТО — это в классическом варианте называется «нагнетание ситуации», — подчеркнул собеседник RT.
Он добавил, что мировое сообщество активно наблюдает за происходящими процессами и что многие «не на стороне НАТО».
Ранее стало известно, что страны НАТО направляют дополнительные силы в Восточную Европу.