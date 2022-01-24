Грушко отреагировал на решение НАТО усилить присутствие в Восточной Европе

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Замглавы МИД России Александр Грушко отреагировал на решение НАТО направить дополнительные силы в Восточную Европу. Об этом сообщил Интерфакс.
Грушко отреагировал на решение НАТО усилить присутствие в Восточной Европе
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«О НАТО кто-то хорошо сказал: «Если у тебя в руке молоток, это не значит, что любая проблема — это гвоздь», — сказал Грушко.

Он отметил, что «язык НАТО — язык угроз и военного давления».

«Здесь новости нет никакой», — сказал Грушко.

Также замглавы МИД заявил, что лучшим вкладом НАТО в оздоровление ситуации вокруг Украины стал бы призыв к Киеву «полностью и без проволочек» выполнить минский комплекс мер, а также пересмотр программ помощи Украине.

Ранее НАТО объявило об увеличении военного присутствия в Восточной Европе в связи с «наращиванием военной мощи России около Украины», в регион будут направлены дополнительные силы, в том числе корабли и истребители.

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