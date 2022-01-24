Вирусолог Лукашев прокомментировал ослабление ковид-ограничений во Франции и Британии
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«У нас будет уникальная возможность посмотреть, как решения во Франции и Великобритании повлияли на заболеваемость. Мы находимся просто в идеальной ситуации», — отметил Лукашев в беседе с «Известиями».
По его словам, такое решение властей двух европейских стран продиктовано тем, что к настоящему времени практически всё население Франции и Великобритании столкнулось со штаммом «омикрон».
Ранее французский премьер-министр Жан Кастекс заявил, что страна в начале февраля начнёт ослаблять антикоронавирусные ограничения. В частности, речь идёт об отмене требования носить маски на улицах.
Со своей стороны, премьер Великобритании Борис Джонсон также объявил о решении отменить масочный режим и ряд других мер, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал отмену антикоронавирусных ограничений в Великобритании.