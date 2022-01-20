Франция ослабит коронавирусные ограничения в феврале

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что страна в начале февраля начнёт ослаблять коронавирусные ограничения.

«Мы планируем ослабить ограничительные меры в два этапа: сначала 2 февраля, а затем 16 февраля», — приводит РИА Новости его слова.

С 2 февраля снимут ограничения на число посетителей для спортивных и культурных мероприятий, отменят обязательное ношение масок на улицах и рекомендацию работать дистанционно.

С 16 февраля откроются дискотеки и будут проводиться концерты. Также будет разрешено пить и есть на стадионах, в кинотеатрах и в транспорте.

Ранее сообщалось, что Национальный совет Австрии проголосовал в поддержку законопроекта о введении обязательной вакцинации от коронавируса.