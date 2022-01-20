Парламент Австрии поддержал введение обязательной вакцинации от COVID-19

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Национальный совет Австрии проголосовал в поддержку законопроекта о введении обязательной вакцинации от коронавируса с февраля, сообщает РИА Новости.
Парламент Австрии поддержал введение обязательной вакцинации от COVID-19
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Закон об обязательной вакцинации должен вступить в силу в начале февраля 2022 года и действовать для всех совершеннолетних жителей страны.

С начала февраля до 15 марта прививку должны получить люди, пока не прошедшие вакцинацию. Власти будут по почте рассылать соответствующее уведомление.

С 15 марта соблюдение обязательства будет контролироваться, за нарушение предусмотрен штраф в размере до 600 евро.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что правительство страны не будет вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для определённых категорий граждан.

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