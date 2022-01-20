Чехия отказалась от обязательной вакцинации от коронавируса

Правительство Чехии не будет вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для определённых категорий граждан, сообщил премьер страны Петр Фиала.

«Правительство решило, что в республике не будет вводиться обязательная вакцинация от коронавируса ни для каких групп населения или представителей отдельных профессий», — цитирует РИА Новости Фиала.

Он отметил, что власти по-прежнему считают вакцинацию эффективным способом борьбы с пандемией и призывают всех вакцинироваться.

1 января Фиала заявил, что инфляция, рост цен на электроэнергию и пандемия коронавируса являются основными вызовами для Чехии в 2022 году.