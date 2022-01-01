Премьер Чехии Фиала назвал инфляцию, пандемию и рост цен главными вызовами 2022 года

Инфляция, рост цен на электроэнергию и пандемия коронавируса являются основными вызовами для Чехии в 2022 году. Об этом заявил в телеобращении премьер-министр республики Петр Фиала.

«Инфляция начинает серьёзно угрожать нашим сбережениям, в краткосрочной перспективе — создавать угрозу рабочим местам (на национальном рынке. — RT) и, главное, (грозит. — RT) остановить столь необходимый рост экономики. Цены на энергию, инфляция, или, говоря проще, дороговизна, а также COVID-19 — три серьёзные угрозы, которым в этом году будет противостоять Чехия», — заявил Фиала.

Он также выразил обеспокоенность, что 2022 год станет одним из наиболее тяжёлых для Чехии с момента возникновения республики.

Правительство планирует активизировать реализацию планов по строительству новых энергоблоков на существующих АЭС «Темелин» и «Дукованы».

Ранее президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала CNN Prima News предложил способ разрешения энергетического кризиса в Европе.

По его словам, единственным выходом из кризисной ситуации на европейском энергетическом рынке является отказ от перехода на зелёную энергетику.