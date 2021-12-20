Президент Чехии Земан предложил способ разрешения энергетического кризиса в Европе
«Повторяю, единственное решение энергетического кризиса заключается в том, чтобы выйти из Green Deal и наконец действовать как суверенная страна», — цитирует Земана РИА Новости.
По его словам, повышение цен на электроэнергию в Европе вызвано именно переходом на зелёную энергетику.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что подорожание электроэнергии и энергетический кризис вызваны безответственными и глупыми заявлениями европейских политиков.