Премьер Британии Джонсон объявил об отмене масочного режима и ряда других мер по COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о решении отменить в стране масочный режим и ряд других мер, введённых из-за пандемии коронавируса.

Об этом, как сообщил Sky News, британский премьер заявил в парламенте.

Джонсон сообщил, что со следующего четверга перестанет действовать требование об обязательном ношении масок и предъявлении COVID-сертификатов.

Также он заявил, что будут отменены рекомендации об удалённом режиме работы.

Кроме того, в Британии ослабят ограничения в домах престарелых.

Джонсон заявил, что волна омикрон-штамма в стране достигла пика, поэтому правила могут быть смягчены.

Ранее Джонсон отказался уходить в отставку после скандала с его участием в вечеринке во время локдауна.

Британского премьера обвинили в том, что в правительственной резиденции на Даунинг-стрит в 2020 году была проведена вечеринка, несмотря на действовавший в Британии локдаун.

Как сообщил Sky News, 12 января Джонсон принёс извинения за участие в вечеринке. При этом, как заявил премьер, он считал, что это было «рабочим мероприятием».