В конгрессе США призвали провести военные учения в Европе из-за ситуации вокруг Украины

Старший республиканец комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол в эфире телеканала CBS News порекомендовал американскому президенту Джо Байдену провести военные учения в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии в целях демонстрации российскому лидеру Владимиру Путину «серьёзности» намерений на фоне ситуации вокруг Украины.

«Нужны совместные учения в Польше, странах Балтии, Румынии, Болгарии, чтобы показать Путину, что мы настроены серьёзно», — заявил Маккол.

По его мнению, Байден проводит политику «пассивного сдерживания», которая не позволит изменить «поведение Путина».

Также конгрессмен призвал президента Соединённых Штатов ввести рестрикции в отношении Москвы до возможного «вторжения» на Украину.

Ранее председатель международного комитета палаты представителей США Грегори Микс внёс на рассмотрение законопроект о санкциях против России. К нему присоединился американский конгрессмен Бэнкс.

До этого министр финансов США Джанет Йеллен в эфире телеканала CNBC рассказала о консультациях с европейскими партнёрами по вопросу введения санкций в отношении России.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с американским госсекретарём Энтони Блинкеном заявил, что Киев рассчитывает на согласование США и Евросоюзом набора ограничений, которые помогут «сдерживать агрессию России».