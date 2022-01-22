В конгрессе США внесли проект санкций против России
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«Председатель комитета Микс внёс проект закона о дальнейшем наказании экономики и других последствиях для России на случай дальнейшего вторжения или подрыва украинского суверенитета», — говорится в сообщении комитета.
Отмечается, что данный проект в том числе подразумевает санкции против газопровода «Северный поток — 2», госдолга, президента России Владимира Путина.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен в эфире телеканала CNBC рассказала о консультациях с европейскими партнёрами по вопросу введения санкций в отношении России.