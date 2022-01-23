Сенатор Пушков прокомментировал отставку главнокомандующего ВМС Германии Шёнбаха
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«Пример «недопустимого» мышления для генерала или «правильного» политика из страны, входящей в НАТО. Так не только говорить — так даже думать запрещено», — написал Пушков в Telegram.
Ранее Шёнбах во время выступления в Индии заявил, что Крым больше никогда не станет частью Украины, а также выразил сомнение, что Украина станет членом НАТО.
Позднее он объяснил, что это было его частное мнение, и подал в отставку.
В Минобороны ФРГ заявили, что не разделяют мнение Шёнбаха о Крыме.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.