Сенатор Пушков прокомментировал отставку главнокомандующего ВМС Германии Шёнбаха

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал уход с поста главнокомандующего ВМС Германии Кай-Ахима Шёнбаха после заявления относительно принадлежности Крыма России и расширения НАТО на восток.

«Пример «недопустимого» мышления для генерала или «правильного» политика из страны, входящей в НАТО. Так не только говорить — так даже думать запрещено», — написал Пушков в Telegram.

Ранее Шёнбах во время выступления в Индии заявил, что Крым больше никогда не станет частью Украины, а также выразил сомнение, что Украина станет членом НАТО.

Позднее он объяснил, что это было его частное мнение, и подал в отставку.

В Минобороны ФРГ заявили, что не разделяют мнение Шёнбаха о Крыме.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.