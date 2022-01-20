В Нидерландах назвали срок обжалования решения о передаче Киеву скифского золота
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«Мы пока не получили запрос на апелляцию. Срок подачи истекает 26 января 2022 года», — цитирует РИА Новости Хюнтинка.
Ранее Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.
Пресс-секретарь Университета Амстердама Яша Ланге заявил, что решение по скифскому золоту может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов, а до окончательного вердикта экспонаты останутся в стране.
Как отметили в Кремле, российская сторона следит за ситуацией с находящейся в Нидерландах коллекцией скифского золота и считает, что её должны вернуть в Крым.