Политолог Шаповалов назвал элементом информационной войны угрозы США в адрес России

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена, пригрозившего России «калечащими» последствиями для экономики в случае эскалации ситуации на Украине.

«Это элемент информационной войны Америки против России. Что касается «калечащих» последствий для экономики России, то нужно иметь в виду, что это стандартная американская фразеология, которая достаточно далека от нормального языка и которая построена на угрозах, шантаже и запугивании», — объяснил эксперт.

При этом он напомнил о заявлении бывшего президента США Барака Обамы в 2015 году о «разорванной в клочья» экономике России. Подобные заявления имеют определённые сходства, они рассчитаны на своего рода запугивание, однако не соответствуют действительности, отметил Шаповалов.

«У США нет реальных рычагов для существенного воздействия на российскую экономику», — подчеркнул специалист.

Политолог пояснил, что элемент запугивания оппонентов является стандартной моделью поведения Соединённых Штатов перед переговорами, в данном случае — перед дискуссиями в Женеве 21 января.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил России «калечащими» последствиями для экономики в случае эскалации ситуации на Украине.

В США также отметили, что в случае ухудшения ситуации могут увеличить оборонную помощь Украине.