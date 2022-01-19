Блинкен заявил, что в США вскоре выдвинут кандидатуру на пост посла на Украине

Американский госсекретарь Энтони Блинкен в рамках пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве заявил, что в США скоро будет выдвинута кандидатура на пост посла страны на Украине.

AP