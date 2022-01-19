Блинкен заявил, что в США вскоре выдвинут кандидатуру на пост посла на Украине
- AP
«Данное выдвижение состоится очень скоро», — приводит ТАСС слова Блинкена.
Таким образом он ответил на вопрос о выдвижении кандидатуры на пост посла Соединённых Штатов в Киеве.
Американский госсекретарь также отметил, что этот человек будет способен продемонстрировать знания украинского региона.
Ранее Блинкен провёл в Киеве встречу с Зеленским, в рамках которой они обсудили возможности усиления экономического и финансового сотрудничества между Украиной и Соединёнными Штатами.