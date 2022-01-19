Госсекретарь Блинкен заявил, что США в 2022 году дополнительно выделят Украине $300 млн

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США в 2022 году дополнительно выделят Украине $300 млн.

Он отметил, что визиты делегаций конгресса США на Украину сигнализируют о том, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев.

«Мы продолжаем и будем продолжать поддерживать Украину в 2022 году. И выделим дополнительные $300 млн», — заявил Блинкен в ходе пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Ранее в посольстве России в США призвали власти Соединённых Штатов отказаться от планов поставок вооружений на Украину.