В российском посольстве призвали США отказаться от поставок вооружений на Украину

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В посольстве России в США призвали власти Соединённых Штатов отказаться от планов поставок вооружений на Украину.
В российском посольстве призвали США отказаться от поставок вооружений на Украину
  • AFP
  • © MANDEL NGAN

«Если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ. Вместо этого, Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж Минских договорённостей», — говорится в сообщении посольства в Facebook. 

Ранее в Госдепартаменте заявили, что Соединённые Штаты в ближайшие недели поставят Украине новую партию военной помощи.

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