США поставят Украине новую партию военной помощи

Соединённые Штаты в ближайшие недели поставят Украине новую партию военной помощи, заявили в Госдепартаменте.

«Как вам известно, в прошлом году мы поставили Украине больше систем безопасности, чем когда-либо с 2014 года. И я могу заверить вас, что эти поставки продолжаются и в ближайшие недели их запланировано ещё больше. Стоит России вторгнуться на Украину, как мы обеспечим украинцев дополнительными оборонными материалами», — сказала журналистам представитель Госдепа в преддверии визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев и Берлин. Её слова приводит РИА Новости.

Ранее глава украинского СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина хотела бы более значительной поддержки от западных партнёров.

Как писал журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванного украинского военного чиновника, Алексей Резников во время визита в США «прибыл в Пентагон с необычайно большой просьбой» — передать Киеву системы вооружения, в частности те, которые ранее были предназначены для Афганистана.

Украинский министр также отметил, что Киев попросил своих союзников о дополнительной материальной помощи, в том числе о вооружении.