Глава СНБО Украины Данилов: нам хотелось бы больше помощи от Запада

Украина хотела бы больше поддержки от западных партнёров, особенно на фоне той «колоссальной помощи», которую получило правительство Афганистана до прихода к власти «Талибана»*, заявил глава украинского СНБО Алексей Данилов.

«Поддержка наших западных партнёров присутствует постоянно, хотя и в режиме разной интенсивности, к сожалению. Конечно, нам хотелось бы больше, особенно на фоне той колоссальной помощи, которую получил «доталибанский»* Афганистан. И в этом случае американское оружие точно оказалось бы в крепких руках, которые бы его не бросили при первой встрече с врагом», — сказал он в беседе с «Украинской правдой».

Данилов напомнил, что Киев обычно благодарит Запад за поддержку и рассчитывает на её продолжение, «особенно от НАТО».

«Отдельный вопрос — постоянное присутствие на ротационной основе кораблей НАТО в Чёрном море, и в первую очередь речь о кораблях с ракетным вооружением», — добавил глава СНБО.

Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванного украинского военного чиновника, Алексей Резников во время визита в США «прибыл в Пентагон с необычайно большой просьбой» передать Киеву системы вооружения, в частности те, которые ранее были предназначены для Афганистана.

Украинский министр также отметил, что Киев попросил своих союзников о дополнительной материальной помощи, в том числе о вооружении.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.