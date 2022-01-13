Глава СНБО Украины Данилов: нам хотелось бы больше помощи от Запада

Короткая ссылка
Украина хотела бы больше поддержки от западных партнёров, особенно на фоне той «колоссальной помощи», которую получило правительство Афганистана до прихода к власти «Талибана»*, заявил глава украинского СНБО Алексей Данилов.
Глава СНБО Украины Данилов: нам хотелось бы больше помощи от Запада
  • Legion-Media

«Поддержка наших западных партнёров присутствует постоянно, хотя и в режиме разной интенсивности, к сожалению. Конечно, нам хотелось бы больше, особенно на фоне той колоссальной помощи, которую получил «доталибанский»* Афганистан. И в этом случае американское оружие точно оказалось бы в крепких руках, которые бы его не бросили при первой встрече с врагом», — сказал он в беседе с «Украинской правдой».

Данилов напомнил, что Киев обычно благодарит Запад за поддержку и рассчитывает на её продолжение, «особенно от НАТО».

«Отдельный вопрос — постоянное присутствие на ротационной основе кораблей НАТО в Чёрном море, и в первую очередь речь о кораблях с ракетным вооружением», — добавил глава СНБО.

Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванного украинского военного чиновника, Алексей Резников во время визита в США «прибыл в Пентагон с необычайно большой просьбой» передать Киеву системы вооружения, в частности те, которые ранее были предназначены для Афганистана.

Украинский министр также отметил, что Киев попросил своих союзников о дополнительной материальной помощи, в том числе о вооружении.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить