Политолог Светов назвал цель заявлений США об «угрозах» России в Белоруссии

Политолог Юрий Светов в беседе с RT прокомментировал заявление пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза, который назвал набором страшилок заявления США об «угрозах» России в Белоруссии.

По мнению Светова, такими заявлениями Соединённые Штаты вместе с НАТО в очередной раз пытаются доказать свою доминирующее положение в мире.

«Главный объект атаки сейчас — Россия», — рассказал политолог.

По его словам, Белоруссия является одним из основных союзников России в Европе, именно поэтому она подвергается нападкам со стороны США.

Эксперт отметил «неограниченность» фантазий представителей американской стороны.

«Будем каждый день слушать новые домыслы, идеи. Видимо, такова наша жизнь на ближайшее время», — добавил собеседник RT.

Ранее пресс-секретарь белорусского МИД заявил, что прозвучавшие от неназванного представителя Госдепа США опасения по поводу «угроз» с территории Белоруссии для Украины и размещения там ядерных сил России — это «набор фантазий и страшилок».

Кроме того, в МИД России призвали США прекратить тиражировать спекуляции о якобы готовящейся агрессии в отношении Украины.