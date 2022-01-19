Политолог Светов назвал цель заявлений США об «угрозах» России в Белоруссии

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Дарья Ускова
Политолог Юрий Светов в беседе с RT прокомментировал заявление пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза, который назвал набором страшилок заявления США об «угрозах» России в Белоруссии.
Политолог Светов назвал цель заявлений США об «угрозах» России в Белоруссии
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По мнению Светова, такими заявлениями Соединённые Штаты вместе с НАТО в очередной раз пытаются доказать свою доминирующее положение в мире.

«Главный объект атаки сейчас — Россия», — рассказал политолог.

По его словам, Белоруссия является одним из основных союзников России в Европе, именно поэтому она подвергается нападкам со стороны США.

Эксперт отметил «неограниченность» фантазий представителей американской стороны.

«Будем каждый день слушать новые домыслы, идеи. Видимо, такова наша жизнь на ближайшее время», — добавил собеседник RT.

Ранее пресс-секретарь белорусского МИД заявил, что прозвучавшие от неназванного представителя Госдепа США опасения по поводу «угроз» с территории Белоруссии для Украины и размещения там ядерных сил России — это «набор фантазий и страшилок».

Кроме того, в МИД России призвали США прекратить тиражировать спекуляции о якобы готовящейся агрессии в отношении Украины.

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