Замглавы МИД Рябков: Россия призывает США прекратить поставки вооружений Украине

Россия призывает США прекратить поставки вооружений на Украину, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Мы подчёркиваем необходимость прекращения подпитки воинствующего украинского режима поставками вооружений и инструкторским содействием, разработкой планов по сооружению военных баз и их имплементацией, проведением учебно-тренировочных мероприятий и многим другим, что представляет для нас прямую угрозу», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Ранее в посольстве России в США также призвали власти Соединённых Штатов отказаться от планов поставок вооружений на Украину.

18 января в Госдепартаменте заявили, что Соединённые Штаты в ближайшие недели поставят Украине новую партию военной помощи.