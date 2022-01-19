Замглавы МИД Рябков: Россия призывает США прекратить поставки вооружений Украине

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Россия призывает США прекратить поставки вооружений на Украину, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Замглавы МИД Рябков: Россия призывает США прекратить поставки вооружений Украине
  • Legion-Media

«Мы подчёркиваем необходимость прекращения подпитки воинствующего украинского режима поставками вооружений и инструкторским содействием, разработкой планов по сооружению военных баз и их имплементацией, проведением учебно-тренировочных мероприятий и многим другим, что представляет для нас прямую угрозу», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Ранее в посольстве России в США также призвали власти Соединённых Штатов отказаться от планов поставок вооружений на Украину.

18 января в Госдепартаменте заявили, что Соединённые Штаты в ближайшие недели поставят Украине новую партию военной помощи.

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