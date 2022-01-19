Политолог Мезюхо объяснил, почему США «идут внаглую» в деле дезинформации против России

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза, который назвал набором страшилок заявления США об «угрозах» России в Белоруссии.

Мезюхо напомнил, что Россия и США находятся в процессе переговоров по гарантиям безопасности, и «очередная порция дезинформации на тему мифического российского вторжения на Украину» как раз связана с этим процессом.

«В ходе контактов с российскими коллегами американцы пытаются исходить из позиции сильного, поэтому они не обременяют себя мягкими дипломатическими заявлениями, а идут внаглую и по-прежнему распространяют безумные антироссийские фейки на украинскую тематику, теперь уже и приплетая белорусское государство», — пояснил политолог.

Он выразил мнение, что подобного рода дезинформация «будет подогреваться и дальше».

Ранее пресс-секретарь белорусского МИД заявил, что прозвучавшие от неназванного представителя Госдепа США опасения по поводу «угроз» с территории Белоруссии для Украины и размещения там ядерных сил России — это «набор фантазий и страшилок».

Кроме того, в МИД России призвали США прекратить тиражировать спекуляции о якобы готовящейся агрессии в отношении Украины.