Псаки: США всё ещё не исключают возможности отключения России от SWIFT

США всё ещё рассматривают вероятность отключения России от SWIFT в случае «вторжения на Украину», консультации с европейскими партнёрами по этому поводу ведутся. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Все варианты остаются на столе, мы продолжаем тесные консультации с нашими европейскими партнёрами по поводу серьёзных последствия для России, если она вторгнется на Украину», — заявила Псаки, отвечая на вопрос о вероятности подобной меры в отношении России.

Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщила, что Соединённые Штаты и Европейский союз больше не рассматривают возможность отключения России от SWIFT.

Как отмечал будущий председатель германского Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, ограничение доступа России к системе SWIFT может быть сравнимо со взрывом атомной бомбы на рынке капиталов, товаров и услуг. По его словам, SWIFT «лучше не трогать».

По утверждению главы Восточного комитета немецкой экономики Оливера Хермеса, возможное отключение России от системы SWIFT создаст значительные проблемы для экономики стран Запада.

Министр финансов России Антон Силуанов отмечал невыгодность возможного отключения России от SWIFT для всего мира. Также об этом заявили в Центробанке.