Handelsblatt: США и ЕС больше не рассматривают возможность отключения России от SWIFT

Соединённые Штаты и Европейский союз больше не рассматривают возможность отключения России от международной межбанковской системы SWIFT.

Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на источники в немецком правительстве.

Отмечается, что вместо этого обсуждается вопрос об адресных экономических санкциях в отношении крупнейших российских банков.

Сообщается, что отключение России от SWIFT может привести к дестабилизации финансовых рынков и способствовать развитию альтернативной платёжной инфраструктуры.

Кроме того, без SWIFT Германии будет затруднительно платить России за энергоресурсы.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ожидает от России шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины.