Будущий глава ХДС назвал возможное отключение России от SWIFT «атомной бомбой» на рынке

Будущий председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц предупредил, что ограничение доступа России к системе SWIFT может быть сравнимо с взрывом «атомной бомбы» на рынке капиталов, товаров и услуг. По его словам, SWIFT «лучше не трогать».

Такое мнение он выразил в интервью, которое приводит ZDF.

«Я предвижу массовый экономический спад и для наших экономик, если произойдёт что-то подобное. Это затронуло бы Россию, но нам бы это также навредило», — сказал Мерц, напомнив, что Германия является крупным экспортёром.

По словам главы Восточного комитета немецкой экономики Оливера Хермеса, возможное отключение России от системы SWIFT создаст значительные проблемы для экономики стран Запада.

Министр финансов России Антон Силуанов отмечал невыгодность возможного отключения России от SWIFT для всего мира. Также об этом заявили в Центробанке.