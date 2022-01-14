В ФРГ заявили, что отключение России от SWIFT создаст проблемы для экономик стран Запада

Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес заявил, что возможное отключение России от международной платёжной системы SWIFT создаст значительные проблемы для экономики стран Запада.

«Россия значительно сильнее интегрирована в мировую экономику, чем, например, Иран», — цитирует РИА Новости Хермеса.

По его словам, отключение России от SWIFT «создаст и значительные проблемы» на рынке стран Запада.

Он отметил, что в результате такого развития событий Запад «не получит никакого выигрыша».

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал о невыгодности возможного отключения России от SWIFT для всего мира.