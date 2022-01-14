В ФРГ заявили, что отключение России от SWIFT создаст проблемы для экономик стран Запада

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Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес заявил, что возможное отключение России от международной платёжной системы SWIFT создаст значительные проблемы для экономики стран Запада.
В ФРГ заявили, что отключение России от SWIFT создаст проблемы для экономик стран Запада
  • AFP
  • © JACQUES COLLET / BELGA

«Россия значительно сильнее интегрирована в мировую экономику, чем, например, Иран», — цитирует РИА Новости Хермеса.

По его словам, отключение России от SWIFT «создаст и значительные проблемы» на рынке стран Запада.

Он отметил, что в результате такого развития событий Запад «не получит никакого выигрыша».

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал о невыгодности возможного отключения России от SWIFT для всего мира.

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