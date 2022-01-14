В ФРГ заявили, что отключение России от SWIFT создаст проблемы для экономик стран Запада
- AFP
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«Россия значительно сильнее интегрирована в мировую экономику, чем, например, Иран», — цитирует РИА Новости Хермеса.
По его словам, отключение России от SWIFT «создаст и значительные проблемы» на рынке стран Запада.
Он отметил, что в результате такого развития событий Запад «не получит никакого выигрыша».
Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал о невыгодности возможного отключения России от SWIFT для всего мира.