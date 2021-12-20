Зампред ЦБ Скоробогатова заявила о невыгодности для других отключения России от SWIFT
- Reuters
«SWIFT — это кооператив, там участвуют больше 100 стран, никаких заявлений со стороны SWIFT о каких-либо намерениях в части России на данный момент нет», — цитирует РИА Новости Скоробогатову.
По её словам, отключение России от SWIFT не произойдёт, «потому что это невыгодно и другим странам, и другим регуляторам с точки зрения бизнеса, который ведут наши страны».
Ранее стало известно о том, что заместитель помощника министра обороны США в 2001—2005 годах Ян Бжезинский предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «предупреждающего удара».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал продолжением информационной «истерики» сообщения СМИ о том, что в США изучают новые санкции против России, в том числе её отключение от системы SWIFT.