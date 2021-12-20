Зампред ЦБ Скоробогатова заявила о невыгодности для других отключения России от SWIFT

Отключения России от международной платёжной системы SWIFT не произойдёт, так как это невыгодно всем участникам этой системы. Об этом заявила первый зампред российского ЦБ Ольга Скоробогатова.

«SWIFT — это кооператив, там участвуют больше 100 стран, никаких заявлений со стороны SWIFT о каких-либо намерениях в части России на данный момент нет», — цитирует РИА Новости Скоробогатову.

По её словам, отключение России от SWIFT не произойдёт, «потому что это невыгодно и другим странам, и другим регуляторам с точки зрения бизнеса, который ведут наши страны».

Ранее стало известно о том, что заместитель помощника министра обороны США в 2001—2005 годах Ян Бжезинский предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «предупреждающего удара».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал продолжением информационной «истерики» сообщения СМИ о том, что в США изучают новые санкции против России, в том числе её отключение от системы SWIFT.