Опубликовано письмо СЖР к МИД Германии по поводу ситуации с вещанием RT DE

Союз журналистов России опубликовал обращение к главе МИД Германии Анналене Бербок по поводу ситуации с вещанием RT DE в ФРГ.

«Союз журналистов России (СЖР), объединяющий более 80 тыс. журналистов из всех регионов нашей страны, обращается к вам в связи с действиями Германского союза журналистов (DJV) в отношении телеканала RT, которые мы находим неприемлемыми», — говорится в письме.

В обращении упоминается, что на протяжении долго времени Германский союз журналистов призывает ограничивать и блокировать RT в ФРГ, что приводит к «дискриминации и стигматизации наших коллег в Германии».

В частности, в письме приводятся слова представителя DJV Хендрика Цёрнера, который называет деятельность RT «пропагандой, а не журналистикой».

«Такие высказывания переходят все допустимые границы журналистской этики и становятся элементами кампании по дискредитации RT», — говорится в письме.

В своём обращении Союз журналистов России призывает Бербок принять меры по защите российских журналистов в информационном поле ФРГ.

18 января Союз журналистов России передал главе МИД Германии обращение по поводу ситуации с вещанием RT DE в ФРГ.

Сама Бербок на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым заявила, что правительство Германии не вмешивалось в работу RT DE.

В декабре 2021 года стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.



