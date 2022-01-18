Политолог Почта поддержал заявление Володина о стремлении НАТО «оккупировать» Украину

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Дарья Ускова
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал заявление председателя Государственной думы России Вячеслава Володина о том, что Североатлантический альянс стремится оккупировать Украину.
Политолог Почта поддержал заявление Володина о стремлении НАТО «оккупировать» Украину
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«В определённой степени с этим заявлением можно согласиться. Здесь двустороннее движение. С одной стороны, у НАТО есть большой интерес превратить Украину в такой плацдарм в процессе расширения НАТО на восток. А с другой стороны, на самой Украине нынешняя элита мечтает и видит процесс сближения с НАТО как самый желанный», — рассказал эксперт.

По словам политолога, процесс принятия мер по «подгонке» инфраструктуры Украины под стандарты НАТО происходит со времён президентства Петра Порошенко.

Как подчеркнул специалист, на данный момент Украине оказывается полная моральная и дипломатическая поддержка со стороны альянса.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о стремлении НАТО оккупировать Украину.

По его словам, распространение слухов о якобы готовящемся вторжении России на Украину можно расценивать как информационную подготовку к продвижению НАТО на территорию Украины.

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