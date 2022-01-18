Председатель Госдумы Володин: НАТО стремится оккупировать Украину

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на открытии весенней парламентской сессии заявил, что Североатлантический альянс стремится оккупировать Украину.
Председатель Госдумы Володин: НАТО стремится оккупировать Украину
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По словам Володина, распространение слухов о якобы готовящемся вторжении России на Украину можно расценивать как информационную подготовку к продвижению НАТО на территорию Украины.

Он отметил, что советники и инструкторы НАТО уже находятся на Украине. Володин считает, что в альянсе сейчас «думают, как им обосновать ввод войск».

«Иными словами, НАТО стремится оккупировать Украину», — приводит его слова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью CNN отметил, что на Украине нет российских военных.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Москва заинтересована в добрососедских отношениях с Украиной.

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