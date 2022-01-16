Песков заявил об отсутствии на Украине российских военных

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью CNN заявил, что на Украине нет российских военных.

«Российских военных на Украине нет. Нет российских военных в Донбассе», — приводит слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь подчеркнул, что российские войска есть на территории России.

Как ранее заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, в США ожидают, что Россия предоставит разъяснения по поводу своих учений у границ Украины.

По его словам, США полагают, что в данном случае «деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что требование Запада о возвращении российских войск в казармы категорически не устраивает Москву.