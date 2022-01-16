Песков заявил об отсутствии на Украине российских военных

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью CNN заявил, что на Украине нет российских военных.
Песков заявил об отсутствии на Украине российских военных
  • © Пресс-служба президента РФ

«Российских военных на Украине нет. Нет российских военных в Донбассе», — приводит слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь подчеркнул, что российские войска есть на территории России.

Как ранее заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, в США ожидают, что Россия предоставит разъяснения по поводу своих учений у границ Украины.

По его словам, США полагают, что в данном случае «деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что требование Запада о возвращении российских войск в казармы категорически не устраивает Москву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить