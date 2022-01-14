Глава МИД России Лавров назвал неприемлемым требование Запада вернуть войска в казармы

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Требование Запада о возвращении российских войск в казармы категорически не устраивает Москву, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Глава МИД России Лавров назвал неприемлемым требование Запада вернуть войска в казармы
  • РИА Новости

«Нас это категорически не может устроить, и это неприемлемые подходы», — сказал он.

По мнению главы российского МИД, выбранное время для предложений по гарантиям безопасности отражает период, когда «Запад зарвался».

Как ранее заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, в США ожидают, что Россия предоставит разъяснения по поводу своих учений у границ Украины.

По его словам, США полагают, что в данном случае «деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы».

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