Глава МИД России Лавров назвал неприемлемым требование Запада вернуть войска в казармы
- РИА Новости
«Нас это категорически не может устроить, и это неприемлемые подходы», — сказал он.
По мнению главы российского МИД, выбранное время для предложений по гарантиям безопасности отражает период, когда «Запад зарвался».
Как ранее заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, в США ожидают, что Россия предоставит разъяснения по поводу своих учений у границ Украины.
По его словам, США полагают, что в данном случае «деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы».