Глава СВР Нарышкин: Россия заинтересована в добрососедских отношениях с Украиной

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Россия заинтересована в добрососедских и взаимовыгодных отношениях с Украиной, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Глава СВР Нарышкин: Россия заинтересована в добрососедских отношениях с Украиной
  • Legion-Media

По его словам, Россия многое сделала для того, чтобы Украина состоялась как независимое государство.

«Мы, конечно, максимально заинтересованы в добрососедстве с ней», — приводит ТАСС слова Нарышкина на круглом столе, посвящённом вопросам изучения истории Украины.

Он добавил, что Россия заинтересована в максимально тесных, интенсивных и взаимовыгодных отношениях  «между двумя частями одного народа».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что официальные лица США распространили дезинформацию о якобы готовящейся провокации на Украине, «чтобы получить предлог для того самого вторжения».

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