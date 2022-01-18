Глава СВР Нарышкин: Россия заинтересована в добрососедских отношениях с Украиной

Россия заинтересована в добрососедских и взаимовыгодных отношениях с Украиной, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По его словам, Россия многое сделала для того, чтобы Украина состоялась как независимое государство.

«Мы, конечно, максимально заинтересованы в добрососедстве с ней», — приводит ТАСС слова Нарышкина на круглом столе, посвящённом вопросам изучения истории Украины.

Он добавил, что Россия заинтересована в максимально тесных, интенсивных и взаимовыгодных отношениях «между двумя частями одного народа».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что официальные лица США распространили дезинформацию о якобы готовящейся провокации на Украине, «чтобы получить предлог для того самого вторжения».